Football : Bonne nouvelle pour les "Lions", Nicolas Jackson et Bamba Dieng, buteurs L’international sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson a retrouvé le chemin des buts, en effectuant sa septième réalisation en Premier League (Angleterre), tandis que son compatriote Bamba Dieng, s’est aussi illustré en marquant son deuxième but de la saison. "APS"

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2023 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant sénégalais de Chelsea (10e) n’avait plus marqué depuis le 12 novembre contre Manchester City (4-4), à l’occasion de la 12e journée. Le joueur de 22 ans avait marqué le but du 3-3.



Tottenham de Pape Matar Sarr a battu, 2-0, Nottingham Forest de Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté. PapeSarr a joué l’intégralité du match de même que Niakhaté. Kouyaté titulaire, est sorti à la 67e mn.



Everton (16e) d’Idrissa Gana Guèye continue sur sa belle forme et s’éloigne davantage de la zone rouge. L’autre club de la ville de Liverpool s’est imposé 2-0, contre Burnley.



Fulham a perdu, 0-3, contre Newcastle sans Fodé Ballo-Touré.

En France, Bamba Dieng de Lorient (17e) a inscrit son deuxième but lors de la défaite de la 16e journée contre Strasbourg, 1-2. Il est sorti à la 54mn de jeu, une minute après son but. Formose Mendy qui évolue dans la même équipe, a joué la totalité de la rencontre.



Clermont (18e) des gardiens sénégalais Mody Diaw (titulaire) et Massamba Ndiaye (sur le banc), s’est incliné devant l’Olympique de Marseille de Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pape Guèye.



Le Havre (10e) du capitaine Arouna Sangante s’est imposé devant Nice d’Aliou Baldé, qui a joué les 13 dernières minutes du match de la 16e journée du championnat. Baldé n’avait plus joué depuis la 10e journée contre Clermont.



Lamine Camara, Pape Amadou Diallo, Cheikh Sabaly et Ibou Sané de Metz (14e), ont perdu contre Montpellier.



Blessé à la Cuisse, Nampalys Mendy a raté la victoire de son équipe, Lens (6e) contre Reims.



Monaco 3e) de Krepin Diatta et Ismail Jakobs, a été battu, 0-1, par Lyon. Diatta a joué pour la première fois l’intégralité du match depuis le 5 novembre contre Brest. Jacobs est sorti à la 87e mn.



En Ligue 2, Pau FC (5e) du gardien titulaire Bingourou Kamara et du capitaine de l’équipe Henri Saivet, a fait match nul, 1-1, contre Laval du défenseur El Hadji Diaw.



En Ecosse, Glasgow Rangers (2e) de Abdallah Sima a battu,1-0, Aberdeen. L’attaquant sénégalais a joué l’intégralité du match, mais n’a pas marqué.



En Arabie Saoudite, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly continue sa série d’invincibilité de 18 matchs toutes compétitions confondues. Le club saoudien est leader de la Saudi Pro League, avec 47 points, après 17 journée.



Al-Nassr de Sadio Mané qui a un match en moins, est deuxième avec 37 points. L’attaquant sénégalais a marqué lundi dernier, lors des quarts de finale de la Coupe du Roi.



