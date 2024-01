Football - CAN 2023 : Côte d’Ivoire en grande forme, 16 buts lors des 3 derniers matchs Pays hôte de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la Côte d’Ivoire semble être prête pour la course au titre du champion d’Afrique. Lors de ses 3 dernières sorties, l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset, a marqué 16 buts, dont 9 contre les Seychelles.

Lundi 8 Janvier 2024

Dans moins d’une semaine (du 13 janvier au 11 février), le pays de Didier Drogba ouvre le bal de la compétition la plus prestigieuse du continent africain, face à la Guinée-Bissau. Les attaquants ivoiriens paraissent être prêts, pour faire vibrer les stades de la Côte d’Ivoire.



Lors des 3 dernières rencontres du pays de la CAN 2023, l’attaque ivoirienne a fait trembler les filets à 16 fois. Contre les Seychelles le 17 novembre dernier, les Ivoiriens ont manqué 9 buts, avec notamment un Karim Konaté auteur d’un doublé et de 2 passes décisives.



La victoire des poulains de Gasset ne surprenait pas les amateurs du football africain, car les Seychelles n’ont gagné que 2 matchs depuis 2019. Trois jours plus tard (20 novembre), les enfants enchaînent en battant (2-0) la Gambie, lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026.



Pour leur match de préparation de la CAN, Jérémie Boga et ses coéquipiers ont corrigé (5-1), le Kenya, le 6 janvier dernier. Ce sont leurs 12e, 13e, 14e, 15e et 16e réalisations en seulement 3 matchs.



La bande de Jean-Louis Gasset entamera les joutes chez elle, avec un bon état d’esprit. Le Côte d’Ivoire jouera le match d’ouverture, le 13 janvier prochain, à 20h00 (GMT), face à la Guinée-Bissau.



