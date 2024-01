Football-CAN 2023 : Les notes des "Lions" après la victoire contre la Gambie Superbement entrés dans leur match, les "Lions" ont vite calmé les ardeurs de la Gambie, avant de l’emporter 3-0 pour leur premier match de cette CAN. Même si Edouard Mendy et la défense ont été solides et Pape Guèye a brillé, Lamine Camara est indiscutablement le grand bonhomme de ce succès. "S wiwsport.com"

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Edouard Mendy (7,5/10) : Pour cette rencontre face aux "Scorpions", le portier sénégalais n’a pas déçu et a confirmé la forme avec laquelle il est arrivé à cette Coupe d’Afrique des Nations. D’entrée de rencontre, il a évité la surprise aux "Lions",, avec cette frappe d’Alasana Manneh parfaitement détournée. Idéal dans la construction et comme sur la relance, il a conservé son autorité en début de seconde période pour empêcher Musa Barrow d’égaliser (49e), même s’il repousse le cuir dans les pieds d’Ali Sowe. Bien sur ses appuis en fin de match.



Kalidou Koulibaly (7/10) : Le capitaine des "Lions" a été en grand patron face aux "Scorpions". Loin d’être en grand danger malgré quelques bonnes intentions des attaquants gambiens, le défenseur central d’Al-Hilal a remporté la majorité de ses duels, notamment dans les airs, et a été vraiment propre dans ses transmissions. De sa superbe relance pour Nicolas Jackson, qui bute sur Boubacarr Gaye (72e), il a déclenché l’action du troisième but des Sénégalais, avec cette relance vers Krépin Diatta. L’ancien joueur de Naples et de Chelsea est en grande forme.



Moussa Niakhate (7/10) : Tout comme son capitaine, le défenseur de Nottingham Forest a été à la hauteur de ce rendez-vous pour son premier match en Coupe d’Afrique des Nations. Même s’il n’a pas réussi à être décisif dans son jeu long comme Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté a été impeccable dans ses interventions, irréprochable dans le placement et a été très solide dans le duel. Ali Sowe et Yankuba Minteh devraient faire des cauchemars de lui, tant l’ancien capitaine de Mayence leur a fait du mal dans l’impact. Touché à la cheville, il a cédé sa place à la 81e minute à Abdoulaye Seck (non noté).



Abdou Diallo (5/10) : Aligné au milieu de la défense à trois concoctée par Aliou Cissé, le joueur d’Al-Arabi a été moins en vue que ses deux autres compères défensifs. Il s’est essayé à la relance, sans grande réussite et a commis quelques fautes à l’entrée de la surface, dont une qui lui vaut un avertissement à la 9e minute et qui le fait ralentir. Mais il a assuré l’essentiel, en réussissant à tenir tête à Ali Sowe et a plutôt tenu à ce rôle hybride entre la défense centrale et le milieu de terrain. Remplacé à la 58e minute par Pathé Ciss (non noté), qui a apporté de sa puissance en fin de match.



Krepin Diatta (6,5) : Aligné pour cette partie en l’absence de Youssouf Sabaly, le piston droit de l’AS Monaco a un peu plus prouvé qu’il faudra beaucoup au joueur du Real Betis, pour retrouver une place de titulaire pendant cette CAN. Déchargé de son travail défensif grâce à l’apport de Kalidou Koulibaly à droite, celui qui a manqué la dernière CAN à cause d’une blessure, a beaucoup proposé sur le plan offensif et a réussi à faire des différences, à l’image de son crochet à la 61e, pour tirer sur la défense gambienne. Il a eu une bonne complémentarité avec Ismaila Sarr, puis avec Iliman Ndiaye, en déduit l’action du troisième but sénégalais.



Pape Guèye (7,5) : Titularisé grâce à son excellente forme actuelle, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a réussi une belle première mi-temps. Il a idéalement lancé les "Lions", avec cette ouverture du score dès la 4e minute, synonyme de son premier but en Equipe Nationale. Après, il a réalisé un gros abattage dans l’entrejeu, avec à la clé de nombreux ballons récupérés et a donné le tempo dans le jeu avec de bonnes relances vers l’avant. Il a fourni des efforts incessants, avant de pécher physiquement et de céder sa place à la 79e minute à Nampalys Mendy (non noté), dont le retour sur blessure est une très bonne nouvelle pour le Sénégal.



Lamine Camara (9,5) : Choisi dans le milieu à deux des "Lions" en l’absence de Pape Matar Sarr et d’Idrissa Gana Gueye, on se demande comment le joueur du FC Metz ne se fendrait pas une place de titulaire indiscutable, au vu de sa prestation exceptionnelle. On a l’impression qu’il est là depuis des années. Pourtant, il n’a pas plus de cinq sélections et ne dispute que sa première CAN. Dans l’entrejeu, il a tout simplement croqué les "Scorpions" et s’est avéré intouchable. Distillant plusieurs bonnes passes à ses partenaires, il a ensuite provoqué le carton rouge d’Ebou Adams. Plus encore offensivement, il a fait le break pour les "Lions" et s’est offert un doublé d’une merveille de frappe enroulée. Déjà trois buts en Equipe Nationale. Incroyable mais vrai…



Ismail Jakobs (5/10) : Un des meilleurs joueurs de l’équipe sur les derniers matchs, le piston gauche de l’AS Monaco n’a pas eu le même impact que précédemment. Pendant longtemps dans cette rencontre, il a eu de nombreuses difficultés à faire des différences dans son couloir. Et malgré les efforts de Sadio Mané, qui essayait souvent de jouer avec lui, il n’a pas toujours fait le bon choix, à l’image de cette frappe complètement manquée à la 79e minute. Il aura sans doute envie de faire mieux lors des prochaines sorties, surtout que les options ne sont pas nombreuses à son poste.



Ismaïla Sarr (6/10) : Décidément, l’ailier de l’Olympique de Marseille ne semble pas vouloir être constant dans ses performances. Encore une fois, il s’est mis égal à lui-même avec une première période assez brouillonne, avec notamment quelques pertes de balles faciles, mais des accélérations pour obtenir des coup-francs devant la surface gambienne. On se demande encore pourquoi il n’a pas osé mettre sa tête sur ce corner de Lamine Camara (45e+2). Mais il n’a pas relâché ses efforts et s’est montré plus remuant et tranchant aux retours des vestiaires, pour offrir une passe décisive à Lamine Camara sur le 2-0. Remplacé à la 78e minute par Iliman Ndiaye (non noté), qui a raté une balle de but mais qui s’offre un joli numéro pour servir Camara sur le 3-0.



Habib Diallo (4/10) : Préféré à Nicolas Jackson, l’attaquant d’Al-Shabab n’a pas trouvé le chemin des filets ce lundi. Et ce n’est pas une bonne affaire ni un bon signe pour lui. Mais il faut dire que l’ancien joueur du Racing Club Strasbourg Alsace a encore eu peu de solutions pour se mettre en évidence. Un chiffre criant et qui explique parfaitement sa rencontre frustrante : il n’a touché que 12 ballons et n’a échangé que… 2 passes avec ses partenaires. Il pouvait soigner sa partie s’il avait bien négocié cette erreur défensive gambienne (55e). Remplacé à la 58e minute par Nicolas Jackson (non noté). L’attaquant de Chelsea a buté sur Gaye (72e). Aliou Cissé a du pain sur la place avec ses avant-centres.



Sadio Mané (6/10) : Aligné à gauche de l’attaque sénégalaise, l’attaquant d’Al-Nassr s’est baladé un peu partout sur le terrain. Il a eu le bon réflexe de patienter pour l’arrivée de Pape Gueye pour lui délivrer cette passe décisive sur l’ouverture du score sénégalaise. Il a pesé sur la défense adverse par ses passes courtes et longues et ses accélérations. Il aurait aimé une meilleure réalisation de la part d’Ismail Jakobs sur cette passe parfaite à la 79e minute. Autre chose à souligner dans son match, c’est qu’il n’a pas été dans l’individualisme, même si son statut lui en donne le droit.



