Football-CAN U23 : le Maroc renverse l'Egypte et remporte son premier trophée

Dans une finale qui aura tenu toutes ses promesses, le Maroc a renversé le tenant du titre, l’Égypte (2-1 ap), samedi 8 juillet 2023 à domicile, sur la pelouse du complexe Moulay Abdellah.



Rapidement réduite à 10 après l’exclusion de son buteur, l’Égypte a fini par rompre en prolongations grâce à une inspiration de génie d’Ez Abde. La deuxième prolongation ne changera rien.



Le Maroc l’emporte à l’usure et célèbre ainsi sa toute première CAN U23 à l’unisson avec son public. et a soulevé la première CAN U23 de son histoire.



