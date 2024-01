Football-Can 2023 : Aguibou Camara s’excuse suite à ses propos irrespectueux envers la Gambie

A travers sa page Instagram, le joueur a partagé ce dimanche matin une publication en story pour s’excuser de ses propos irrespectueux envers la Gambie. « Je tiens à m’excuser auprès de l’équipe de la Gambie suite à mes propos tenus à la fin du match. Le respect et le fair-play sont des valeurs sacrées de notre sport ».



Pour comprendre l’histoire, la Guinée a battu vendredi passé la Gambie (1-0). Buteur à la 69’, Camara a été élu homme du match. Après la rencontre, il va tenir la réaction la plus piètre d’un joueur en zone mixte.



« Ils sont nuls, parfaitement, je vais dire ça. Ils sont nuls, l’équipe gambienne est nulle. Ils défendaient pendant 90 minutes. Donc leur entraîneur, qu’il ferme sa bouche, et qu’il continue à donner des leçons à ses joueurs. »



Lynche sur les réseaux sociaux, il est revenu à de meilleurs sentiments.