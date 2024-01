Football-Can 2023 : Le Sénégal bat la Guinée 2 à 0 et reste en territoire conquis C’est un ouf de soulagement à la fin d’une rencontre sans saveur et très tendue, car marquée par quelques tensions, l’Equipe Nationale du Sénégal est venue à bout de la Guinée (2-0) grâce à aux buts d’Abdoulaye Seck et d’Iliman Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2024 à 20:04 | | 0 commentaire(s)|

Même si des fois, la Guinée a crée des frayeurs, avec cette troisième victoire en trois sorties, les Lions pas domptés sont leader de leur groupe et resteront à Yamoussoukro pour disputer leur huitième de finale à Yamoussoukro contre un meilleur troisième. Plus de détails dans quelques instants.

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook