Football : Ce témoignage élogieux de Didier Drogba, sur Sadio Mané

Drogba a évoqué le souvenir marquant de Sadio Mané lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. « Sadio, je l’ai vu monter, il nous a fatigués avec le Sénégal en 2013 pour la qualification en Coupe du Monde au Brésil.



Là je me suis dis : ‘Waouh ! qui c’est ce petit’ ! Et puis il a confirmé. On était ensemble la semaine dernière et c’est un plaisir de le revoir », a partagé Didier Drogba.



Ce témoignage de l’icône ivoirienne souligne le respect et l’admiration qu’inspire Sadio Mané, non seulement en Afrique mais également sur la scène internationale du football.



Mané, qui a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts, est aujourd’hui l’un des joueurs les plus talentueux et respectés du monde.

Senenews