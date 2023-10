Football-Championnat du monde des sourds: le Sénégal bat les Etats-Unis et file en demi-finales Les Lions Sourds du football sénégalais continuent toujours leur belle aventure. Face aux Etats-Unis ce dimanche, ils ont aussi arraché la qualification avec une victoire d’un but à zéro accédant aux demi-finales des championnats du monde qui se tient en Malaisie.

En effet, grâce à un but marqué un peu après l’heure de jeu, les Lions se sont qualifiés, avec toujours une belle prestation porteuse d’espoir. Une première pour le football sénégalais qui brille depuis des mois dans les compétitions internationales, sauf pour ses clubs en championnat africain.



Bonne continuation à nos lions qui attendent de connaitre leur prochain adversaire



