Football - Coupe du Roi des champions : Sadio Mané buteur, Al Nassr s’impose largement contre Al Oukhoud Dans une grande forme actuellement, Al Nassr a enchaîné avec une nouvelle victoire, quelques jours après avoir battu Al Ahli (4-3), en Saudi Pro League. Les « jaunes » se sont en effet imposés en Coupe du Roi des champions devant Al Oukhoud. C’est Sadio Mané qui a marqué le premier but des visiteurs sur penalty, à la15e, nous dit "Wiwsport".

Décisif à chaque match depuis son arrivée, l’international sénégalais inscrivait alors son septième but, toutes compétitions confondues, avec Al Nassr.



Toutefois, Al Oukhoud va revenir à la marque au retour des vestiaires (1-1; 50e). Mais l’espoir de renverser la « Dream team » est de courte durée puisque Seko Fofana, Talisca, Ayman Yahya et Sami vont permettre à Al Nassr de s’imposer largement sur le score de 1-5.



