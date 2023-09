Football-Cristiano Ronaldo, attaquant de Al-Nassr : «Le championnat saoudien est meilleur que celui du Portugal» Tribune-La Seleção est de retour pour une nouvelle trêve internationale. La campagne qualificative pour l’Euro 2024 reprend et les portugais s’apprêtent à affronter la Slovaquie (08/09) et le Luxembourg (11/09). Après Vitinha, ce fut au tour d’un Cristiano Ronaldo tout sourire de répondre aux questions des médias.

Sa rivalité avec Léo Messi : «Les gens qui m’aiment ne doivent pas détester Messi, et inversement. Il fait son chemin, je fais le miens. En ce moment il est en forme, et moi aussi. »



Son opinion sur les critiques envers l’Arabie Saoudite : « Qui n’est pas critiqué ? Il existe des problème partout. Mais je savais que ça allait se passer comme ça, les gens m’ont pris pour un petit fou, mais ça a bien changé. Je suis heureux et c’est un honneur de voir de bons joueurs venir. J’en ai été le pionné et j’en suis content. J’espère que le championnat va continuer à évoluer pour être au top»



Arabie Saoudite/Portugal : « Je pense sincèrement que le championnat saoudien est meilleur que celui du Portugal. Il y a plus de grands joueurs, moins de polémiques et plus de football».



