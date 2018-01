Football: Découvrez le club qui détient la plus longue série d’invincibilité au monde

L’Europe regorge certainement de ce qu’il y a de meilleur au football, en termes d’infrastructures, de moyens financiers, et de niveau de jeu. Si les clubs européens dominent la plupart des classements dans le football, ce n’est pas le cas pour ce qui concerne le classement des clubs détenant la plus longue série d’invincibilité de la planète. Ce privilège revient à l’Asec Mimosas, club de Ligue 1 Ivoirienne. Les champions de Côte d’Ivoire en titre ont passé 5 ans entre 1989 et 1994, alignant 108 matches, sans connaître la moindre défaite. Une énorme performance!



3 Africains dans le top 5 Le club jaune et noir est suivi par le Steaua Bucarest (première division Roumanie). Le club Roumain enregistre 104 matches sans défaites, couronnant le tout par une coupe d’Europe, face au FC Barcelone. Puis viennent Lincoln Red Imps (Gibraltar, 88 matches), et deux autres clubs africains, l’Espérance de Tunis, et le National Al Alhy d’Egypte, avec respectivement 85 et 71 matchs.

Le premier grand club européen à figurer dans ce classement n’occupe que la dixième place, et c’est l’AC Milan. Le sept fois vainqueur de la ligue des champions a réussi 58 matchs d’affilée sans défaite, entre le 19 mai 1991 et le 21 mars 1993.



Le Penarol (Uruguay) le FC Porto (Portugal), l’Ajax Amsterdam (Pays Bas) et Arsenal (Angleterre) figurent dans ce classement.

Voici le classement des 15 clubs ayant la plus longue série d’invincibilité au football dans le monde 1 Asec Mimosas (Côte d’Ivoire, 1989-1994, 108 matchs)

2 Steaua Bucarest (Roumanie, 1986-1989,104 matchs)

3 Dinamo Zagreb (Croatie, 103 matchs)

4 Lincoln Red Imps (Gibraltar, 88 matches)

5 Espérance de Tunis (Tunisie, 1987-2001, 85 matchs)

6 Al Ahly (Egypte, 2004-2007, 71 matchs)

7 Sheriff Tiraspol (Moldavie, 2006-2008, 63 matchs)

7 Celtic Glasgow (Ecosse, 1915-1917, 63 matchs)

9 Lavedia Tallinn (Estonie, 2008-2009, 61 matchs)

10 Union Saint-Gilloise (Belgique,1933-1935, 60 matchs)

11 Milan AC (Italie, 1991-1996, 58 matchs)

12 Penarol (Uruguay, 1966-1969, 56 matchs)

13 FC Porto (Portugal, 2010-2012, 55 matchs)

14 Ajax Amsterdam (Pays Bas, 1994-1996, 52 matchs)

15 Arsenal (Angleterre, 2003-2004, 49 matchs)

15 Juventus Turin (2010-2012, 49 matchs)



