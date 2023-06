Football-Eliminatoires / CAN 2023 : Aliou Cissé satisfait du contenu du match nul contre le Bénin (1-1) L’entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé s’est dit, samedi à Cotonou, satisfait de la belle prestation de ses joueurs et du contenu du match contre le Bénin, malgré le résultat du nul (1-1).

Le Sénégal a fait match nul, un but partout, contre le Bénin, en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024).



‘’J’ai trouvé une belle équipe du Sénégal qui a bien entamé le match en première période et en début de deuxième mi-temps. Dans l’ensemble, ce fut un très bon match. Le contenu a été intéressant par rapport à ce que nous fait toute la semaine à l’entraînement’ ’a-t-il dit.



S’exprimant en conférence de presse d’après match, Cissé a insisté sur le ‘’contenu de la rencontre’’ qu’il a trouvé satisfaisant. ‘’Un entraîneur ce dont il rêve est que son plan de jeu sur le plan offensif et défensif soit respecté. Ce qui fut le cas’’, s’est-il réjoui.

Selon Aliou Cissé, ‘’dans l’ensemble du match juste avant le but, l’équipe a maitrisé son sujet. C’est le plus important.’’.



Le sélectionneur national a aligné, contre le Bénin, une équipe remaniée à 80%. ‘’En venant, ici, c’était important de donner du temps de jeu à certains joueurs comme Formose Mendy qui a été très bon. J’ai trouvé Krépin Diatta, Jacobs et Ismaila Sarr intéressants’’, a-t-il expliqué.



»De même que Sadio Mané a su jouer simple pour apporter le surnombre à l’équipe, a-t-il poursuivi. Il retrouve petit à petit ses jambes. Il est heureux chez nous. Je n’ai pas de doute qu’il continuera à performer. Sadio est l’âme de notre équipe. »



Selon lui, ‘’le groupe du Sénégal s’étoffe davantage ». »Les garçons qui ont joué, ont montré de très belles choses. Pour gagner une compétition, il faut développer et ouvrir son équipe sur 15 à 18 joueurs. Nous avons gagné la CAN avec une panoplie de joueurs interchangeables et aujourd’hui’’, a-t-il dit.



‘’C’est ce que je voulais prouver à travers ce match là. Avoir un groupe compétitif au sien duquel, nous pourrons avoir deux ou trois équipes remplaçables’’, a-t-il soutenu.

