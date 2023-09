Football-Eliminatoires CAN : les Lions A’ ramènent un point du Rwanda après un match nul L’équipe nationale de football du Sénégal, sans ses habituels titulaires, a fait match nul (1-1) avec le Rwanda à domicile, samedi, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023

Le Sénégal qui avait déplacé une équipe largement remaniée au Rwanda, composée de plusieurs joueurs fêtant leur première cape avec les Lions, a pourtant ouvert le score par Mamadou Lamine Camara.



Les Lions ont survolé les 45 premières minutes du match sans grandes inspirations. Les hommes de Pape Bouna Thiaw et Malick Daff ont été mis en difficulté par une très belle équipe du Rwanda qui avait à cœur d’arracher sa première victoire dans ces éliminatoires.



Le but sénégalais a été inscrit à la 66e mn par Mamadou Lamine Camara. Le milieu de terrain de RS Berkane (Maroc) a repris de la tête un coup franc magnifiquement bien tiré par Cheikh Tidiane Sidibé, le défenseur de Azam FC (Tanzanie).



Les Lions ont été ensuite rejoints au score par leurs adversaires du jour dans les arrêts de jeu, grâce à Niyonzima qui a égalisé pour son équipe à la 96ᵉ minute de la rencontre. Le but égalisateur est consécutif à une erreur d’inattention de la défense sénégalaise qui va concéder le but dans les toutes dernières secondes du match.



Le symbole fort de cette rencontre est l’entrée en jeu de l’attaquant Amara Diouf, plus jeune footballeur à avoir porté le maillot du Sénégal en match officiel, à 15 ans et 94 jours.



Le Sénégal déjà qualifié à la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2023 prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 et premier du groupe L, à l’issue de la quatrième journée, boucle la campagne des éliminatoires avec 14 points. Il sera accompagné par le Mozambique (10 points), deuxième de la poule, après sa victoire, 3-2, contre le Bénin, samedi.



Le Bénin (5 points) et le Rwanda (3 points) sont respectivement, troisième et quatrième.



