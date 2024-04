Football-Equipe type des Sénégalais de la semaine : Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo superchampions, Pape Amadou Diallo insaisissable… Wiwsport.com-Mory Diaw, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo… Plusieurs Sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers au cours de la semaine dernière. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-4-2.

Mory Diaw a maintenu Clermont à flot



Si Clermont finit par descendre en Ligue 2, personne ne pourra dire que c’est parce que ses gardiens de but n’ont pas été à la hauteur cette saison. Car une semaine après la belle prestation de son remplaçant Massamba Ndiaye contre le Paris Saint-Germain, Mory Diaw, qui revenait après deux matchs d’absence, a brillé face à Montpellier ce dimanche, malgré le nul concédé (1-1).



Le portier international sénégalais a permis au Clermontois de ne pas craquer, notamment en seconde période où il a été l’auteur de cinq arrêts, s’imposant face à Adams (25e), Savanier (37e) ou encore Nordin (43e). S’il ne peut faire grand-chose sur l’égalisation de Tanguy Coulibaly, il a été décisif devant Wahbi Khazri (73e), pour préserver le nul d’une équipe de Clermont qui peut encore difficilement croire au maintien.



El Bachir Ngom appliqué



Placé dans le couloir droit du Riga FC pour affronter le BFC Daugavpils vendredi, l’habituel défenseur central a réalisé son match. A son avantage dans les duels, l’ancien pensionnaire de Diambars aura été très inspiré dans ses actions, notamment sur les dribbles et ses interventions.



Il a été appliqué sur ses centres pour délivrer de bons ballons à ses partenaires. Le deuxième but de son équipe est d’ailleurs venu sur un bon centre avec son pied gauche, repris de la tête par Gonzalo Muscia qui fait la passe à Marko Regza. Une victoire 2-0 qui permet au Riga FC de prendre la tete de Virsliga (D1 lettonne).



Kalidou Koulibaly impérial



Une très belle semaine avec Al-Hilal pour le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal. Le défenseur de 32 ans a participé à une demi-finale puis une finale de Supercoupe, et, à l’image de son équipe, il aura été au rendez-vous sur ces deux rencontres.



Lors de la victoire (2-1) contre Al-Nassr lundi dernier, Koulibaly a sorti un match XXL devant Sadio Mané ou encore Cristiano Ronaldo, même si l’attaquant sénégalais a marqué face à lui pour la première fois en neuf confrontations directes en club. Il aura été autoritaire dans les duels comme sur les interventions. Encore mieux lors de la finale face à Al-Ittihad de Karim Benzema (victoire 4-1). L’ancien Napolitain a écœuré ce dernier, et cela s’est reflété sur l’issue de la rencontre.



Abdou Diallo soigne sa finale



Comme Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo avait rendez-vous avec une finale de Supercoupe avec son équipe Al-Arabi. C’était contre Al-Sharjah, vendredi. Alors que ses partenaires se sont imposés 1-0 face à l’équipe des Emirats arabes unis, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain aura été impeccable dans cette finale.



Costaud, précis, et infranchissable, le défenseur de 27 ans a frustré les attaquants d’Al-Sharjah, Moussa Marega y compris. S’il a connu quelques errements défensifs dans le Championnat qatari, cette rencontre a permis de retrouver des couleurs.



Racine Coly costaud



İstanbulspor n’a presque plus rien n’a joué dans le Championnat turc, puisque condamné à la relégation. Mais les hommes d’Osman Zeki Korkmaz ont montré un visage courageux pour l’emporter 3-0 face à Hatayspor ce dimanche.



Si l’attaquant Mamadou Mendy a marqué l’un des trois buts, son compatriote Racine Coly a, lui aussi, brillé à son poste. Titularisé dans la défense à 5 de son équipe, Coly a été à la hauteur de cette partie. L’ancien joueur de l’OGC Nice a défendu de manière très intelligente pour s’imposer dans tous ses duels. Solide dans ses interventions, il a également été irréprochable sur ses transmissions.



Modou Diagne déterminant



Dans le Championnat bulgare de D1, Pirin Blagoevgrad a signé un très bon résultat dans la course au maintien en s’imposant vendredi sur la pelouse du CSKA Sofia (2-1). Et le milieu de terrain sénégalais de 30 ans n’est pas étranger dans cette victoire.



L’ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine et du Sporting Charleroi a brillé par sa faculté à couper les transmissions adversaires et à ouvrir le jeu vers ses partenaires offensifs. Un match colossal dans l’entrejeu de Pirin Blagoevgrad avec beaucoup d’interventions autoritaires. Et en gagnant ce match, Pirin remonte à la 13e place du classement.



Henri Saivet régale



Une fois n’est pas coutume. Un excellent Henri Saivet signifie souvent un grand Pau FC. Comme les Palois, victorieux 4-1, le milieu de terrain de 33 ans s’est promené sur la pelouse de Valenciennes ce samedi.



Saivet a été excellent en première période, délivrant notamment une passe décisive à Jean Ruiz sur le second but du Pau FC. Bon dans le pressing et dans la récupération, il a régalé ses partenaires de par ses passes et n’a jamais baissé de rythme jusqu’à la fin de la rencontre. Incontournable pour une équipe de Pau qui n’est qu’à deux petits points de la cinquième place de Ligue 2, synonyme de barrage pour la montée.



Alassane Ndao décisif



L’attaquant sénégalais de 27 ans est sur la pente ascendante avec une nouvelle bonne prestation avec Konyaspor contre Kasimpasa ce samedi. Percutant dans son couloir droit, l’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur a apporté beaucoup de solutions à son équipe lors de ce match. Et ça, dès les premières minutes avec son but à la 21e pour ouvrir le score.



Par la suite, il a été juste dans ses actions, ne perdant que très rarement la balle. Konyaspor, qui s’est imposé 2-0, s’éloigne un peu de la zone de relégation du Championnat turc.



Cherif Ndiaye en pleine forme



L’avant-centre de 28 ans n’en finit plus d’empiler les buts et a vécu une belle semaine avec l’Etoile Rouge de Belgrade. Remplaçant mercredi lors du quart de finale de la Coupe de Serbie contre l’OFK Vršac, l’ancien joueur de l’Adana Demirspor a réussi à participer à la victoire (3-0) des siens, en marquant le deuxième but du match, quelques minutes après son entrée en jeu.



Il a confirmé sa forme actuelle avec un nouveau but ce dimanche en Championnat face au FK Železničar Pančevo (3-0). Il porte son total de buts avec l’Etoile Rouge à 11, et 16 toutes compétitions confondues cette saison, si on ajoute les 5 buts marqués avec l’Adana Demirspor. A noter que l’Etoile Rouge, qui s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe, a conforté sa place en Championnat avec désormais sept points d’avance sur le Partizan à la fin de la phase régulière.



Mame Baba Thiam retrouve le chemin des filets



La baisse de régime de l’attaquant de 31 ans coïncide aux mauvais résultats de Pendikspor depuis quelques semaines. Mais Mame Baba Thiam a peut-être trouvé le déclic qui pourra sauver son équipe de la relégation. Alors qu’il restait sur huit matchs sans marquer le moindre but, celui qui avait inscrit 14 buts entre la première et la 23e journée du Championnat de Turquie a retrouvé le chemin des filets ce dimanche, face à Basaksehir.



S’il n’a pu éviter la défaite des siens (2-3), Mame Baba a réalisé un bon match offensivement mais Pendikspor, avant-dernier du classement avec trois points de retard sur le premier non relégable, aura forcément besoin de sa meilleure version pour se maintenir.



Pape Amadou Diallo insaisissable



Pour affronter le RC Lens vendredi, l’international U20 sénégalais a été choisi pour animer le flanc gauche du FC Metz. Un choix gagnant de la part de László Bölöni puisque l’ancien pensionnaire de Génération Foot a réalisé un match sensationnel. Alors certes, il n’a pas marqué, ni délivré de passe décisive. Toutefois, il est incontestablement l’un des hommes forts de la victoire (2-1) des Messins.



Sur son côté, Pape Amadou Diallo a souvent lancé les offensives messines, à l’image de son centre pour Arthur Atta sur l’égalisation. Il a été omniprésent, que ce soit pour conserver le ballon, dribbler ou pour accélérer et gagner des mètres, et aussi obtenir des fautes. Très prometteur.



