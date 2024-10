Football-Fin de parcours pour Aliou Cissé : La FSF confirme son départ et annonce un staff intérimaire Le départ d’Aliou Cissé, d'abord rapporté par Sud Quotidien, a été confirmé dans un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football ce mercredi 2 juillet, qui a précisé que cette décision faisait suite à une directive du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Wiwsport.com annonce que le contrat de Cissé, qui avait expiré, ne sera pas prolongé, selon l’info confirmée par la FSF qui a également annoncé la mise en place d'un staff technique intérimaire pour diriger l'équipe nationale durant la fenêtre de matchs d'octobre.



Selon la lettre adressée par la ministre Khady Diène Gaye à la FSF, plusieurs motifs justifient cette décision, notamment l’incapacité à atteindre les objectifs fixés, tels que la victoire à la CAN 2023 et la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022.



D'autres éléments incluent la chute de l’équipe au classement FIFA et un risque de désaffection entre l’équipe nationale et les supporters sénégalais.



La FSF a donc acté cette décision, précisant que Cissé n'était plus sous contrat avec l’État du Sénégal et qu’il ne pouvait plus continuer à diriger la sélection.



Selon toujours nos confrères, elle a par ailleurs annoncé l’annulation de la conférence de presse initialement prévue pour la présentation de la liste des joueurs pour la double confrontation contre le Malawi, précisant que la liste serait publiée en ligne. Le staff intérimaire sera chargé de conduire les Lions vers la phase de qualification pour la CAN 2025.



