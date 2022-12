Football-Hospitalisé pour une infection respiratoire : Le roi Pelé rassure

Mais l’ex-footballeur de 82 ans a communiqué sur son état de santé. «Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif. Je suis fort, avec beaucoup d’espoir et je suis mon traitement comme d’habitude. Je tiens à remercier toute l’équipe médicale et infirmière pour tous les soins que j’ai reçus.



J’ai une grande foi en Dieu et chaque message d’amour que je reçois de vous dans le monde entier me garde plein d’énergie. Et regardez aussi le Brésil dans la Coupe du monde ! Merci beaucoup pour tout», a-t-il expliqué, via un communiqué sur son compte Instagram.

Bes-Bi avec Footmercato.net