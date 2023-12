Football / King’s Cup : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s’impose contre Al-Taawoun et se qualifie pour les demi-finales Les rencontres s’enchaînent à un rythme effréné, mais Al-Hilal ne faiblit pas. Quatre jours après s’être imposés contre Al-Tai (1-2) en Championnat, Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont décroché une nouvelle victoire, ce lundi, en quarts de la King’s Cup face à Al-Taawoun (3-0). Ils rallient ainsi le dernier carré. "wiwsport.com"

L’intraitable leader de Saudi Pro League n’a pas vacillé face à un adversaire coriace. Al-Hilal s’est sereinement imposé sur sa pelouse face à Al-Taawoun, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, vendredi après-midi (3-0). Toujours sûrs de leurs forces offensives et toujours aussi hermétiques en défense, les hommes de Jorge Jesus ont disposé des "Loups" en deux temps, trois mouvements.



Comme lors du dernier match entre les deux équipes il y a quelques semaines en Championnat, Al-Hilal n’a laissé que miettes à son adversaire, même s’il a fallu de patience pour débloquer la situation. Brillant pendant presque toute la première période, le portier d’Al-Taawoun, Mailson, a vu son compatriote Michael Delgado de Oliveira, tromper sa vigilance juste avant la pause pour ouvrir la marque (45e+2).



Dans une seconde période à sens unique, Al-Hilal a rapidement fait le break. Aleksandar Mitrović – qui d’autre que lui? – a doublé la mise d’un coup de tête imparable, après un délicieux centre de Milinković-Savić. Kalidou Koulibaly, infranchissable en défense et ses partenaires, ont ensuite longtemps géré ces deux buts d’écart, sans s’en contenter, puisque Malcom a mis fin à tout suspense avec le 3-0 à la 83e.



Leader du Championnat avec un matelas d’avance sur son dauphin et qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions d’Asie, Al-Hilal continue donc de dérouler dans toutes les compétitions. La formation de Jorge Jesus, détentrice du titre de la King’s Cup, sont bien partis pour conserver leur couronne, mais surtout, pour vivre une saison exceptionnelle. Exceptionnelle, parce qu’il sera question de tout rafler.





