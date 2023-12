Football-King’s Cup : Sadio Mané buteur et passeur décisif Al-Nassr de Sadio Mané s’est qualifié pour les demi-finales de la King’s Cup en surclassant AlShabab de Habib Diallo (5-2).

Titulaire d’entrée, d’après Bes Bi, le numéro 10 sénégalais a participé à la fête en marquant le deuxième but de son équipe sur une merveille de contre-attaque (28e) avant de délivrer une passe décisive sur le 5ème et dernier but de son équipe marqué par Mohamed Maran à la 96ème minute.



Une nouvelle bonne prestation pour Nianthio après ses deux passes décisives contre AlRiyadh en championnat qui est une bonne nouvelle pour les Lions alors que Mané est sur une disette de plus de deux mois sans but marqué en Saudi Pro League.

Bes Bi



