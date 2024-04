Football : L’ANPS condamne « l’agression barbare » du journaliste de Wiwsport et interpelle la FSF et la Ligue Pro ! La violence a encore refait surface dans le championnat local. Comme noté plusieurs fois, c’est au stade Alassane Djiggo que les faits se sont produits. Un journaliste de wiwsport a été attaqué par des supporters, un acte qui a indigné l’association nationale de la presse sportive (ANPS).

A travers un communiqué partagé aux rédactions, « l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal condamne avec la dernière énergie l’attaque barbare perpétrée par des pseudo-supporters contre le journaliste de Wiwsport dont le seul tort a été de couvrir le match As Pikine -Jaraaf ce dimanche 28 avril 2024 au stade Alassane Djigo ».



Constatant ces faits récurrents, l’association interpelle les autorités à sévir. « L’ANPS interpelle la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel. Elle appelle les deux structures à prendre des mesures fermes afin qu’un tel acte ignoble ne puisse plus se reproduire.



Par la même occasion, elle demande aux autorités compétentes de veiller à la sécurité des journalistes avant qu’il ne soit trop tard. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des journalistes ont été victimes d’agressions physiques ou leur véhicule caillasse dans l’exercice de leur fonction ».



