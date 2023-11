Football : L’Intelligence Artificielle dévoile « son » vainqueur de la CAN 2023 L’IA (Intelligence Artificielle) ChatGPT a émis ses prédictions pour la consécration ultime lors de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2024) qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Selon cette intelligence artificielle, l’Égypte, l’Algérie et le Sénégal sont les favoris incontestés pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). Source Tribune

Voici le classement des favoris de la CAN 2023 Selon Chatgpt :



1 – Sénégal : Champion en 2021, le Sénégal possède une équipe talentueuse comprenant des joueurs renommés tels que Sadio Mané. Ils sont susceptibles de figurer parmi les favoris.



2 – Algérie : Vainqueur en 2019, l’Algérie dispose également d’une équipe de qualité, ce qui en fait une équipe à surveiller attentivement.



3 – Égypte : Dotée d’une riche histoire de succès en Coupe d’Afrique des Nations et de joueurs talentueux comme Mohamed Salah, l’Égypte est souvent une concurrente sérieuse dans le tournoi.



Il est important de souligner que d’autres équipes telles que le Cameroun, le Nigeria, le Maroc et la Côte d’Ivoire sont également des prétendants potentiels au titre. Les compétitions sportives sont pleines de surprises, et les performances des équipes peuvent varier d’un tournoi à l’autre.



