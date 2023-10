Football : La fédération brésilienne annonce une très grave blessure pour Neymar !

Le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, ne se faisait pas trop d’illusions. Après la sortie de Neymar sur blessure lors du choc perdu en Uruguay (0-2), le patron médical de la Canarinha annonçait publiquement qu’il s’agissait d’une « blessure inquiétante » pour le genou gauche du joueur.



De l’autre côté de la planète, le club saoudien d’Al-Hilal priait de tout son cœur pour que sa recrue phare ne soit pas gravement blessée. Malheureusement pour le joueur de 31 ans et la formation saoudienne, les mauvaises sensations du staff médical se sont confirmées. Neymar ne souffre pas d’une simple entorse du genou gauche.



Le numéro 10 de la Seleção s’est bien rompu le ligament croisé antérieur et son ménisque est aussi touché, un peu plus d’un mois seulement après avoir retrouvé la compétition (il était arrêté depuis le mois de février 2023 et sa sortie sur blessure contre Lille).



«L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe nationale brésilienne et de l’équipe saoudienne d’Al-Hilal a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi (18), qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Mardi soir (17), Neymar s’est fait une entorse du genou lors du match de qualification de l’équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Uruguay à Montevideo », indique la CBF sur son site officiel, avant de conclure.



« L’attaquant sera opéré, à une date qui n’a pas encore été fixée, pour corriger les blessures. Le département médical de l’équipe nationale brésilienne, sous la supervision du Dr Rodrigo Lasmar, et Al Hilal sont en contact permanent et s’alignent sur le rétablissement du joueur».



Aucune précision supplémentaire concernant la durée d’indisponibilité, mais Neymar va sans doute devoir à nouveau rester éloigné des terrains durant de nombreux mois. Pour rappel, en six ans passés au PSG, le Brésilien avait passé environ deux ans à l’infirmerie.