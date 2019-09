Football: La fédération subventionne la Ligue professionnelle à hauteur de 150 millions de FCfa

La Fédération sénégalaise de football va mobiliser une somme de 150 millions de FCfa pour subventionner la Ligue sénégalaise de football professionnel et payer des arriérés de frais d’arbitrage de la saison (2018-2019).



Le Comité Exécutif dans sa réunion du 27 Août 2019, relative aux difficultés financières de LSFP, a retenu ces mesures d’accompagnement. Il a été décidé une subvention exceptionnelle de 150 millions FCfa, qui sera remise à la Ligue.



La fédération a décidé de prendre en charge des frais de fonctionnement et d’organisation des compétitions pour les saisons 2019-2020, suivant le budget provisionnel soumis au comité exécutif. Il en est de même, pour une prise en charge des arriérés de récompenses des clubs, lauréats depuis la saison 2016-2017, selon un échéancier à définir par la Fédération sénégalaise de football.



Ainsi, le Président de la commission des finances a affirmé que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a empoché un surplus de 1 410 831 003 FCfa, grâce à la qualification de l’équipe nationale du Sénégal en finale de la Coupe du Monde.

