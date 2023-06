Football : Le Casa Sports refuse de rejouer le match contre Guédiawaye FC, qu'il avait presque gagné...

La rencontre entre Guédiawaye FC et le Casa Sports a été perturbée par un événement insolite. A une minute de la fin du temps réglementaire, les projecteurs se sont éteints. A cet instant, c’est le Casa Sports qui menait au score (1-0, 89e minute). La situation qui a perduré, a poussé l’arbitre à siffler la fin de la rencontre.



Le Casa Sports pensait alors empocher les trois points jusqu’à la décision rendue par de la Commission de discipline de LFP, hier. « Le match Guédiawaye FC / Casa Sports comptant pour la 21e journée de Ligue, est donné à rejouer dans les mêmes conditions …; Le parties disposent d’un délai de trois (3) jours … pour interjeter appel… », a conclu le procès-verbal de la Commission de discipline.



Le club ziguinchorois ne compte pas aller dans le même sens que la LFP. « Très chers supporters et sympathisants, nous vous informons que l’administration de votre club rejette formellement cette décision et compte interjeter appel pour non seulement, l’annuler mais pour faire valoir son droit d’empocher les trois points de cette rencontre que nous avons mené (0-1), jusqu’au moment d’entrer dans le temps additionnel (89’) où les projecteurs s’étaient subitement éteints », peut-on lire dans le communiqué du Casa Sports.











