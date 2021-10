Football: Le trophée de la Can à Dakar

Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de la Confédération africaine de football (Caf) est arrivé à Dakar lundi. C’est vers 20h30 que la coupe est arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass.



Selon les organisateurs, une caravane sillonnera mardi les rues de Dakar et de sa banlieue pour permettre aux populations de voire la coupe.



Une exposition du trophée, annonce-t-on, est aussi prévue mercredi.

