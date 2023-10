Football-Liverpool : Luis Diaz sort du silence après le kidnapping de son père Un petit plus de dix millions d’euros, c’est la somme promise par les autorités à celle ou celui qui sera en mesure de fournir des informations sur les ravisseurs du père de Luis Díaz. De son côté, le joueur de Liverpool s’est dit “bouleversé”.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023

Logiquement absent de dernière minute du groupe de Liverpool qui s’est facilement imposé face Nottingham Forest ce dimanche après-midi (4-0), Luis Díaz traverse une période compliquée. Dans la nuit de samedi à dimanche, ses parents ont été kidnappés en Colombie.



Et si la mère du joueur des Reds a été libérée plus tôt dans la journée, la police et les forces armées sont toujours à la recherche du père de famille, Luis Manuel Diaz. Une information confirmée par le président du pays Gustavo Petro sur X (anciennement Twitter):



“La mère de Luis Díaz a été sauvée dans l’opération policière à Barrancas et nous continuons de rechercher activement son père.”



Dans la foulée, Liverpool a apporté son soutien à son joueur phare à travers un communiqué. “Le Liverpool FC peut confirmer qu’il est au courant de la situation actuelle impliquant la famille de Luis Díaz en Colombie. Nous espérons ardemment que cette affaire sera résolue en toute sécurité et dans les plus brefs délais. En attendant, le bien-être des joueurs restera notre priorité immédiate”, peut-on lire sur le site officiel du club rouge de la Mersey



Peu avant le coup d’envoi à Anfield, la radio espagnole Noticias RCN a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux où l’on voit le chef des opérations à l’échanger avec l’ancien pensionnaire du FC Porto par téléphone.



“Je me suis complètement bouleversé. Je n’arrive pas à dormir. Je veux juste que mon père revienne et je ferai n’importe quoi. S’il vous plaît”, lance Luis Díaz à l’autre bout du fil. Dans cet échange, le général William Salamanca fait aussi savoir à l’ancien joueur de Junior de Barranquilla que Cilenis Marulanda l’avait contacté pour lui dire qu’elle était saine et sauve. Désormais, tout est donc mis en oeuvre pour trouver le père.



Et depuis quelques heures, le dispositif de recherche - appelé “le plan cadena” - est complètement dantesque. Un hélicoptère militaire Black Hawk survole continuellement la zone aux alentours de Barrancas, une ville de 38 000 habitants au nord de la Colombie, afin de retrouver le père de Díaz et ses ravisseurs



Et pour mettre toutes les chances de son côté, le gouvernement se serait allié aux forces armées et la police nationale en promettant d’offrir 200 millions de pesos, l’équivalent de 10 500 000 euros, à celle ou celui qui sera en mesure de fournir des informations sur les ravisseurs du père de Luis Díaz, toujours selon les informations de Noticias RCN. Pendant ce temps,



“Lucho” a reçu de nombreux chants de soutien venus des tribunes d’Anfield pendant la claque infligée aux Reds à Forest pour le compte de la onzième journée de Premier League (4-0). Après avoir marqué le premier but de la partie, Diogo Jota a tout de suite pris la direction du banc et a montré le maillot de son coéquipier. Un beau geste, en attendant de bonnes nouvelles

Sud quotidien



