Football: Manchester City exclu des compétitions européennes pendant deux ans

Samedi 15 Février 2020

Coup de tonnerre ! Alors que Manchester City avait fait du gain de la Ligue des Champions son objectif principal, le club mancunien va devoir mettre ses ambitions de côté. Les différents médias britanniques annoncent en effet que l'UEFA aurait décidé d'exclure City pendant deux ans de toute compétition européenne pour "violations sérieuses" du fair-play financier. Les Skyblues devront, en outre, s'acquitter d'une amende mirobolante de 30 millions d'euros! Sur son compte Twitter, City a réagi, se disant "déçu mais pas étonné par la sanction".



Une suspension qui pourrait avoir de grosses conséquences sur la politique sportive du club. On se dit que certaines cibles éventuelles lors du mercato estival pourraient être réticentes à rejoindre un club qui n'évolue pas sur la scène européenne. Ou à contrario, on pourrait assister à des départs notables de pions majeurs désirant quitter le navire mancunien privé d'Europe. Une question se pose dès lors pour nous, Belges : que fera Kevin de Bruyne ?





