Football-Match amical : Le Sénégal bat le Cameroun par 1 but à 0 APS- L’équipe nationale senior du Sénégal de football a battu, 1-0, celle du Cameroun, lors d’un match amical international joué lundi au stade Bollaert-Delelis de Lens (France).



Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

Le but victorieux a été inscrit à la 35e mn, par Sadio Mané, sur pénalty. Les Lions du Sénégal ont obtenu leur cinquième victoire sur les Lions indomptables, lors de cette 16e rencontre. Le Cameroun compte sept victoires.



Les deux équipes ont fait match nul à quatre reprises.



Le Sénégal et le Cameroun vont se retrouver pour leur 17e match, le 19 janvier prochain (à Yamoussoukro), lors de la 34e édition de la CAN prévue en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.



Les deux sélections partagent la poule C de la prochaine Coupe d’Afrique des nations avec la Gambie et la Guinée.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook