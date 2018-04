Football: Mohamed Salah bat le record de Drogba, la réaction de l’Ivoirien

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Avril 2018 à 19:56 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant égyptien Mohamed Salah réalise une performance impressionnante en Premier League. Auteur de 30 buts en 32 matchs avec Liverpool, il a déjà réussi à battre le record de réalisation en une saison par un joueur africain. Alors que ce record était détenu par l’ancien attaquant ivoirien Didier Drogba (29 buts en 2009-2010)., c’est désormais Mohamed Salah qui devient le détenteur de cette impressionnante performance.

C’est en offrant la victoire à son équipe des Reds de Liverpool face à Bournemouth (3-0) qu’il est devenu le nouveau joueur africain à avoir marqué le plus grand nombre de buts en une saison de Premier league.

L’ancien capitaine des "Eléphants" de Côte d’ivoire, Didier Drogba, n’a pas manqué de saluer cette performance de l’Egyptien via son compte instagram:

« C’était juste une question de jours avant que ce bonhomme envoie mon record de meilleur buteur africain de Premier League aux oubliettes. Très fier de toi petit frère. Continue de porter l’Afrique au plus haut !! Comme je le disais déjà à ton sujet, le meilleur est à venir », a salué l’Ivoirien sur Instagram.





L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah entre une fois de plus dans l’histoire du football africain en sa qualité de meilleur buteur de Premier league sur une même saison. L’on oublie pas qu’il est le détenteur du sacre de Ballon d’or africain de l’année 2017. Beau joueur, l’ancien Éléphant a tenu à féliciter l’Egyptien.

crédit photo: beinsports

AUTEUR: Oscar Mbena

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook