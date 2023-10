Football : Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr rugissent, Mory Diaw évacué sur civière après un pétard qui a explosé sur son pied En attendant de rejoindre la "Taniére" pour le grand rassemblement du match du 16 octobre prochain, Sénégal- Cameroun, les "Lions" ont eu le temps de soigner leur statistiques dans leurs championnats respectifs, ce week end. Aphone depuis quelques journées, Nicolas Jackson a repris le chemin des buts, en marquant son deuxième but lors de la victoire de Chelsea à Burnley. Son compére, Ismaïla Sarr, a participé par sa réalisation à la probante victoire de Marseille devant le Havre. Le week-end n’a pas non plus été souriant pour le joueur de Clermont, Mory Diaw, évacué sur civière suite au lancement d’un pétard qui a explosé sur son pied.

Les attaquants sénégalais se sont réveillés ce week-end, en prenant une bonne part dans le succès obtenu par leurs clubs en championnat. Aphone depuis quelques journées de Premier League, Nicolas Jackson a rugi lors du déplacement de son équipe de Chelsea.



Après le but marqué en Coupe de la Ligue face à Brighton (1-0), l’attaquant des "Lions" a remis ça, ce samedi, en marquant le quatrième but face à Burnley (1-4). De quoi lui redonner confiance à la veille du gros test qui attend le Sénégal, le 16 octobre prochain, au stade de Bollaert, face au Cameroun.



Absent face à l’Algérie lors de la dernière trêve internationale, Ismaïla Sarr a donné un bon signal avant le grand rassemblement. L’attaquant sénégalais a inscrit hier, dimanche au stade Vélodrome, le but du 3-0 de l’Olympique de Marseille face à Le Havre (3-0), en match comptant pour la 8e journée de Ligue 1.



Bien servi devant une cage vide par Aubameyang, l’attaquant n’a toutefois eu beaucoup de difficulté pour pousser le ballon dans les filets (84e). La soirée aurait pu être sénégalaise si son compatriote, Ilimane Ndiaye avait réussi à concrétiser les deux grosses occasions que les olympiens se sont procurées à la 49e puis à la 80e, sur une excellente passe décisive.



Les nouvelles du week-end sont toutefois moins souriantes pour le gardien des "Lions" Mory Diaw. Le joueur de Clermont a été victime d’ un pétard lancé par un supporter de Montpellier.



Le projectile a tout simplement explosé au pied de Mory Diaw. Le portier des "Lions", attendu pour le prochain, regroupement, était finalement contraint d’être évacué sur civière. Suffisant pour interrompre définitivement la rencontre, restée sur un score de 4 à 2 pour Montpellier.













Sudquotidien.sn



