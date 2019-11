Football: Pep Guardiola critique Sadio Mané, Jürgen Klopp lui répond Alors que Pep Guardiola avait fait une sortie assez surprenante le week-end dernier dans laquelle il reprochait à Sadio Mané d’avoir plongé dans la surface de réparation d’Aston Villa pour simuler une faute et réclamer le pénalty, le technicien allemand de Liverpool Jürgen Klopp a répondu modestement à cette attaque de l’entraineur des citizens.





Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

«Parfois, il a le talent pour marquer des buts incroyables à la dernière minute. Parfois, il plonge» avait lâché Pep Guardiola devant les médias. Il faut dire que l’ancien coach du Barça, n’avait pas caché sa colère suite à ce geste.



En conférence de presse, Jürgen Klopp est revenu sur ces déclarations. Il a surtout défendu son joueur : « il y avait une situation dans le match contre Aston Villa où quand il y a eu un contact, il est tombé, mais il y a eu un contact. Je suis sûr à 100% que si quelque chose comme ça arrivait à Manchester City, ils voudraient avoir un penalty. Je ne suis absolument pas d’humeur pour parler de Manchester City. Je veux vraiment parler de Genk (adversaire de Liverpool ce mardi en Ligue des Champions ndlr). »



Concernant cet adversaire de Liverpool en ligue des champions Klopp avoue que son équipe a du respect pour cette équipe:



“Nous avons beaucoup de respect pour Genk. Nous n’oublions pas que le match aller était difficile. Nous avons marqué les buts mais ce n’était pas notre meilleure prestation des vingt dernières années. Et une des principales raisons à cela, c’était Genk, pour être honnête“, a-t-il déclaré avant de poursuivre:



“Ces trois dernières années, nous avons pu écrire notre histoire parce que nous sommes restés concentrés sur le match à venir. Notre groupe de Ligue des champions est très ouvert, tout est encore pratiquement possible. Nous devons donc y aller à 100 % et compliquer un maximum la tâche de Genk. Nous avons commencé avec ce qui est sans doute notre match le plus difficile (défaite 2-0 à Naples, ndlr). Cela nous a mis la pression. Nous devons gagner les deux matches suivants, ce que nous avons fait. Si Genk gagne demain, ils se rapprocheront. On n’a qu’une chance, il faut respecter tous les adversaires“.





