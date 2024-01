Football - Premier League : Pape Matar Sarr rassure sur son état de santé L’international sénégalais de Tottenham (Premier League anglaise) a rassuré sur son état de santé, quelques heures après sa sortie sur blessure contre Bournemouth, à l’occasion de la 20e journée du championnat anglais. ‘’Plus de peur que de mal, on se voit à la CAN‘’, a-t-il réagi sur son compte X. Le message est accompagné d’une photo célébrant son but inscrit à la 9e mn.

Pape Matar Sarr, est sorti sur blessure, dimanche, une vingtaine de minutes, après avoir ouvert le score pour le compte de son club.



Le jeune milieu de terrain sénégalais (21 ans), en larmes, a été remplacé par l’Anglais Olivier Skipp. Pape Matar Sarr avait auparavant ouvert le score (9e minute).



Crédité d’un bon début de championnat par les observateurs, Papa Matar Sarr figure sur la liste des 27 joueurs appelés à défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui s’ouvre le 13 janvier en Côte d’Ivoire.



