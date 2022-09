Football : Qualification CHAN 2023, le Sénégal tue" le chat noir" guinéen

L’ équipe nationale locale du Sénégal a battu, ce vendredi après midi, son homologue de la Guinée Conakry aux tirs au but (5-3) à l’issue du match retour du dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (Chan). Une victoire qui permet aux lions locaux de participer pour la 3ème fois, après quatre éditions ratées, à une phase finale de Chan après 2009 et 2011.



Il a fallu recourir aux tirs au but pour voir les hommes de Pape Thiaw s'imposer en terre malienne.

Battus à l'aller à Dakar par 1à 0, les Guinéens ont très tôt remis les pendules à l'heure dès la 1ère minute de jeu sur une frappe de leur milieu de terrain Ousmane Drame dévié par un défenseur sénégalais, à l'entrée de la surface.



Mais plus adroits lors de la séance des tirs au but, les partenaires du gardien de but Alioune Badara Faty, qui a transformé le dernier tir gagnant, ont réalisé une performance qui leur permet de prendre part au chan en Algérie en 2023? 11ans après, mais également de vaincre le signe indien devant cette équipe de la Guinée qui les avait éliminés trois fois en qualification de cette coupe d'Afrique réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans le championnat local.



Adama Sall (Saint-Louis)