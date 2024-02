Football-Real Betis : Youssouf Sabaly, un retour en puissance très salué wiwsport.com-Près de six mois après son dernier match, Youssouf Sabaly, aligné par Manuel Pellegrini contre l’Athletic Bilbao dimanche (3-1), a réalisé un match complet. Un renfort de taille pour le Real Betis, à droite ou à gauche, pour la dernière ligne droite de la saison.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Après des blessures à répétition, dont la première qu’il a contractée lors d’un match amical entre le Sénégal et l’Algérie, le 12 septembre 2023, Youssouf Sabaly a disputé, dimanche contre l’Athletic Bilbao (3-1), son quatrième match de la saison seulement, après les trois premiers contre Villarreal, l’Atlético Madrid et… l’Athletic Bilbao, au mois d’août. Après s’être resté sur le banc des remplaçants face au Deportivo Alavés, l’international sénégalais, titularisé face aux Basques – ceux de Bilbao bien évidemment -, a réalisé quatre-vingt-dix minutes de très bonne qualité.



Force est de constater que Youssouf Sabaly, du haut de ses 30 ans, n’est pas du genre de ces joueurs qui font les choses à moitié à leur retour à la compétition après plusieurs mois d’absence. Sa première saison au Real Betis, également marquée par de nombreux pépins physiques, en est une parfaite illustration.



Tout comme ses apparitions en Equipe Nationale du Sénégal. Comme si rien ne lui était arrivé, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a donc livré une prestation très aboutie contre une des équipes les plus en forme dans le Championnat espagnol



Sans Juan Miranda dans le groupe, Manuel Pellegrini a décidé d’aligner son international sénégalais au poste de latéral gauche. À ce poste pour la première fois depuis son arrivée au Real Betis, Sabaly n’a eu aucune difficulté à réussir son match devant Alex Berenguer, Oscar De Marcos et les frères Williams, Nico et Iñaki.



Une prestation ponctuée par 88 ballons touchés, un taux de 80% de passes réussies, 10 duels remportés sur 12 disputés, 3 dribbles réussis, 4 interceptions… Et il n’est pas passé loin de son troisième but avec le club andalou, avec son action à la 87e minute.



Que ce soit les supporters, les médias couvrant spécialement l’actualité du Real Betis et même les community managers des réseaux sociaux du club, tout le monde s’est accordé à saluer le retour du joueur formé au PSG.



« Youssouf Sabaly (Le Chesnay, France, 5 mars 1993), connu sous le nom de Sabaly Gaúcho, est un footballeur de nationalité française et sénégalaise qui joue au poste de latéral au Real Betis Balompié, de la première division d’Espagne », s’amuse le CM du Betis sur Twitter, sur une vidéo où Sabaly s’est amusé avec Dani Vivian, lors du match contre Bilbao.



Un renfort de taille pour la fin de saison du Real Betis



Sorti de la Copa del Rey par le Deportivo Alavés, dès les 16es de finale, et éliminé de toutes les compétitions européennes, après sa double confrontation en barrage de Ligue Europa Conférence manquée contre le Dinamo Zagreb, le Real Betis n’a pas totalement tout perdu.



Au contraire, les hommes de Manuel Pellegrini peuvent sauver une partie de leur saison avec une qualification en Coupe d’Europe. Si la Ligue des Champions semble très compliquée, les Andalous, 6es de Liga, joueront crânement leurs chances et espèrent, au pire, se qualifier pour la Ligue Europa.



Et pour accrocher le wagon de la C1 ou C3, il faudra forcément compter sur le natif de Chesnay. Ironie du sort, ce dernier n’a pas été inscrit par Manuel Pellegrini dans aucune des différentes listes pour les Coupes d’Europe cette saison.



Mais maintenant qu’il ne reste plus que le Championnat, El Ingeniero fera désormais de son Taureau (surnom donné par les fans du Real Betis à l’international sénégalais) un de ses plus fidèles dans ses troupes au cours des 12 journées restantes. Et Youssouf Sabaly, qui espère certainement pouvoir enchaîner sans blessure, devrait pouvoir répondre et redevenir une garantie. Peu importe la position qu’il occupera, latéral droit ou gauche…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook