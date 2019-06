Football : Sadio Mané remporte le «Onze d’Or 2019» devant Messi et Ronaldo L’attaquant des Lions et de Liverpool, Sadio Mané a remporté le « Onze d’Or 2019 » devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Vainqueur de la Ligue des champions avec les Reds et auteur d’une saison exceptionnelle, l’international sénégalais a été désigné par les lecteurs de Onze Mondial. Son entraîneur, Jürgen Klopp, a, quant à lui, été désigné meilleur entraîneur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2019 à 13:45



