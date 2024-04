Football -Saudi Pro League : Sadio Mané rate un penalty, puis se rattrape avec un doublé face à Al-Fayha Longtemps mené au score, Al-Nassr a fini par renverser Al-Fayha (3-1) avec notamment un Sadio Mané qui a d’abord connu un après-midi frustrant avant de trouver le salut en fin de match. Un peu plus d’une semaine après sa défaite logique en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite contre Al-Hilal (2-1), Al-Nassr retrouve la victoire.

Au départ pourtant, tout n’était pas réglé d’avance contre une équipe d’Al-Fayha prêt à jouer des coudes pour accrocher les hommes de Luis Castro, privés de Cristiano Ronaldo, suspendu. Car dès la 6e minute de jeu, l’attaquant zambien Fashion Sakala a ouvert le score pour les visiteurs.



Derrière, la suite de la première période aura été sans aucune réussite pour les partenaires de Sadio Mané. Sans CR7, l’attaquant sénégalais devait prendre le lead offensif.



Mais l’ancien joueur de Liverpool, qui a notamment loupé un penalty peu avant la pause, aura longtemps été écœuré par un énorme Vladimir Stojkovic. Le portier serbe de 40 ans réalisant deux incroyables arrêts face à lui (18e, 55e). De quoi frustrer le champion d’Afrique 2022.



Mané a forcé le verrou de Stojković



À défaut de trouver la marque sur ses nombreuses occasions, Al-Nassr a failli se retrouver mener 0-2, si Sakala n’était pas en position de hors-jeu sur son doublé inscrit en début de seconde période. Finalement, le talent a parlé du côté des locaux.



Un corner parfaitement tiré par le latéral gauche brésilien Alex Telles a trouvé la tête d’Abdulelah Al-Amri qui égalise (72e). Et les hommes de Luis Castro peuvent dérouler, sous la houlette de Mané.



L’attaquant sénégalais s’est rattrapé de fort belle manière pour offrir la victoire aux siens. En reprenant de la poitrine un bon ballon d’Otavio puis enchaînant du pied gauche, il n’a laissé que miettes à Stojkovic pour donner l’avantage à Al-Nassr (76e).



Il s’en est allé de même pour son doublé, synonyme de son 12e but en Saudi Pro League sur une jolie action individuelle (82e). Au classement, Al-Nassr revient provisoirement à 9 points du leader Al-Hilal.



