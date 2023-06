Football / Sénégal-Bénin : Pape Matar Sarr et Ballo-Touré forfaits A trois jours de la rencontre contre le Bénin comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can 2023, l’infirmerie de l’équipe nationale a enregistré deux pensionnaires. Il s’agit de Pape Matar Sarr et Fodé Ballo-Touré. "Enqueteplus"

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2023 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

Les deux joueurs n’ont pas pris part à la 6e séance d’entrainement à l’annexe du stade Abdoulaye Wade, hier. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, le milieu de terrain de Tottenham et le latéral gauche du Milan AC, se sont blessés à l’entraînement et vont manquer le reste du regroupement.



‘ ’L’exploration échographique faite sur le mollet gauche de Fodé Ballo- Touré a montré une lésion musculaire. Le joueur Pape Matar Sarr a également passé une échographie, qui trouve une lésion musculaire au niveau des adducteurs droits. Le traitement de ces deux lésions nécessite au minimum une semaine et par conséquent, les deux joueurs seront indisponibles pour le reste du regroupement. ’’



Le reste du groupe s’est entraîné et 22 joueurs y ont pris part, dont Alfred Gomis et Idrissa Gana Guèye, qui sont arrivés à Dakar dans la nuit du lundi. En plus des deux blessés, Moussa Niakhaté, parti en Angleterre et Iliman Ndiaye, qui n’a toujours pas rejoint la Tanière, étaient absents au galop d’entraînement d’hier, sur les 26 joueurs sélectionnés.







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook