Football-Tottenham : Pape Matar Sarr prolonge officiellement son contrat

Il est l’une des belles révélations de cette première moitié de saison en Premier League. Après une première saison compliquée, Pape Matar Sarr (21 ans) a surtout profité de l’arrivée d’Ange Postecoglou pour se faire une place de choix dans les rangs du technicien australien.



Le milieu de terrain sénégalais a déjà marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matchs de Championnat en 2023-2024.



De quoi mériter une « récompense ». Alors que son contrat courait jusqu’à l’été 2027, l’ancien joueur du FC Metz et aussi ex-pensionnaire de Génération Foot a rempilé chez les Spurs, avec un nouveau bail allant jusqu’en 2030.



« Son style tout en action et sa capacité à couvrir le terrain ont vraiment attiré l’attention de la nouvelle équipe d’Ange Postecoglou », indique le communiqué publié sur le site du club anglais.