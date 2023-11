Football-Tottenham . Postecoglou magnifie le rôle de Pape Matar Sarr dans son entrejeu Wiwsport-Outillé techniquement et très généreux dans l’effort, Pape Matar Sarr est l’une des pièces maitresses de l’excellent début de saison de Tottenham. Un jeune milieu de terrain qui s’est fait une place d’incontournable dans les choix d’Ange Postecoglou.

Depuis le début de cet exercice, l’entraîneur australien a trimbalé son international sénégalais dans un son solide 4-2-3-1. Souvent aligné dans un poste de double sentinelle avec l’international malien Yves Bissouma, l’ancien messin se distingue pourtant avec ses projections vers l’avant.

En conférence de presse ce jeudi, son entraîneur s’est expliqué sur ses positions.

« La bonne chose, c’est qu’il peut courir et jouer sur les trois postes (en 6, 8 et 10) à la fois, a lancé Postecoglou. Je pense qu’avec Pape, si l’on considère son âge, c’est simplement sa capacité à relever le défi de jouer dans un rôle de milieu de terrain, en particulier pour nous quand il est assez multifonctionnel en termes de ce qu’on attend de lui. Il a cette grande capacité, pour lui c’est une grande force de simplement courir et fournir de l’énergie dans tous les domaines. »



« Ce qu.il nous apporte est énorme en ce moment »



Cette saison, Pape Matar Sarr a disputé onze matchs toutes compétitions confondues. C’est trois de moins que ses apparitions sous les ordres d’Antonio Conte lors du dernier exercice (14). Mieux que ça, le champion d’Afrique 2022 a été titulaire lors des neuf des dix premières journées de Premier League, ce qui lui a surtout permis d’obtenir plus de temps de jeu en Equipe Nationale ces derniers mois.



Alors que l’Uruguayen Rodrigo Bentacur, son principal concurrent, revient de blessure, « PMS » pourra-t-il néanmoins enchaîner les titularisations ? « Je pense que le simple fait de l’avoir aidé parce que parfois il a joué en 6, parfois en 8, parfois en 10, parfois il est arrière et il fait tout cela avec facilité, ce qui n’est pas facile à faire car cela nécessite un peu d’une vraie énergie et une très forte éthique de travail. Je pense qu’au fur et à mesure qu’il gagnera en expérience, il affinera certains domaines de son jeu.



Parfois, sa prise de décision est un peu précipitée, mais bon sang, vu où il en est dans sa carrière, ce qu’il nous apporte est énorme en ce moment », poursuit l’entraîneur Ange Postecoglou.



