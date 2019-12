Football: Un Africain couronné meilleur buteur du monde en 2019 (photo) L’attaquant marocain Abderrazak Hamdallah est le meilleur buteur de 2019. Il a terminé l’année avec 57 buts toutes compétitions confondues.





Le joueur du club saoudien Al Nassr a réalisé un triplé samedi contre Al Feiha, ce qui lui a permis de devancer l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (54 buts) et Lionel Messi (50 buts).



«Je suis très heureux aujourd’hui d’avoir remporté le titre de meilleur buteur du monde en 2019 avec 57 buts», a déclaré Hamdallah.



«C’est un honneur pour moi et pour tout le monde. Je tiens à remercier mon équipe, en particulier les joueurs, pour leur soutien et je n’oublie pas les supporters d’Al Nassr. Je prie pour une nouvelle année réussie», a-t-il ajouté.



Abderrazak Hamdallah, 29 ans, qui a établi plus tôt cette année le record de buts en une saison en Arabie Saoudite, a annoncé sa retraite du football international en novembre.



Il a joué son dernier match pour le Maroc en juin, à l’occasion d’une rencontre amicale contre la Gambie.





