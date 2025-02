Football : Un match de légendes pour inaugurer le nouveau stade Léopold Sédar Senghor L’initiative « Sénégal - France », portée par Africa Sport Connecting (ASC) et International Sport Connecting (ISC), marque l’inauguration officielle du nouveau stade Léopold Sédar Senghor à travers un événement sportif et culturel d’envergure.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2025 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Pour annoncer cet événement, une conférence de presse est prévue ce mercredi 26 février 2025 à 10h au stade. La rencontre réunira notamment deux représentants de l’équipe de France.



Le clou du spectacle sera un match de gala opposant d’anciens internationaux sénégalais à des légendes du football français le 6 avril 2025. Parmi les joueurs attendus côté français figurent Robert Pirès, Claude Makélélé, Franck Lebœuf, Youri Djorkaeff, Mickaël Sylvestre et Franck Sylvestre. L’international brésilien Ronaldinho sera l’invité d’honneur de cette affiche exceptionnelle.



En ouverture, un match opposera des influenceurs, artistes et célébrités sénégalaises et africaines à leurs homologues français. L’événement ne se limitera pas au sport : une dimension culturelle et sociale forte accompagnera cette célébration, avec notamment des prestations du groupe Daara J Family et de l’artiste peintre Boubou Design, lors d’une soirée de gala.



Toute la presse nationale et internationale est conviée à cette conférence de presse, qui marquera le coup d’envoi officiel de cet événement unique en son genre.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook