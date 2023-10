Football - Vainqueurs 4 buts à 3 devant Al Duhail : Sadio Mané, buteur et les siens ont eu chaud En pleine confiance, notamment en Saudi Pro League, Al-Nassr a pris le soin d’ajouter, un soupçon de folie à sa rencontre en Ligue des Champions AFC, qui n’a pas manqué d’enthousiasme tout au long des 90 minutes disputées dans l’enceinte d’Al-Awwal Park Stadium.

Mais d’après "Wiwsport", alors qu’ils menaient 3-0 au bout d’une heure de jeu, Sadio Mané (auteur du second but des siens) et ses partenaires, se sont fait peur en permettant à Al Duhail revenir à 3-2.



C’est ainsi que Ismaël Mohamed (3-1, 63e) et Almoez Ali (3-2, 67e) ont répondu à Anderson Talisca (1-0, 25e), Mané (2-0, 56e) et Cristiano (3-0, 61e).



Ce dernier aura même signé un doublé (4-2, 81e), quelques instants avant que Michael Olunga n’inscrive le septième et dernier but de la partie (4-3, 85e). Al-Nassr a donc eu chaud, mais Al-Nassr l’emporte et prend trois points d’avance sur son poursuivant, le Persepolis.



