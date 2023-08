Football-Victoire sur le fil : Al-Nassr De Sadio Mané se qualifie pour la phase de poules Al-Nassr a failli vivre une énorme désillusion. Longtemps menés par le Shabab Al-Ahli, Sadio Mané et ses partenaires ont arraché la victoire (4-2) dans les dernières minutes pour se qualifier pour la phase de groupes de l’AFC Champions League. La qualification d’Al-Nassr à la phase de groupes de la prochaine édition de la Ligue des Champions tient d’un petit miracle

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2023 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|

Menés 1-2 sur son terrain à deux minutes de la fin du temps réglementaire, la formation de Luis Castro, battue lors des deux premières journées de Championnat, a évité de vivre une terrible désillusion en arrachant un succès 4-2 finalement mérité face au Shabab Al-Ahli Dubai, dans ces barrages en match unique.



Avec toutes ses nouvelles stars, dont Sadio Mané au coup d’envoi, Al-Nassr est bien entré dans son match et a logiquement ouvert le score après 11 minutes de jeu grâce à une réalisation d’Anderson Talisca.



Mais les visiteurs n’ont pas abdiqué, bien au contraire même puisqu’ils ont égalisé dans la foulée par l’intermédiaire de Yahya Alghassani (17e). De quoi faire douter un peu plus une défense d’Al-Nassr peu rassurante ? Oui.



Après s’être accroché à ce score de 1-1 à la pause, Shabab Al-Ahli a mis un énorme coup de froid au KSU Football Field en prenant l’avantage dès le retour des vestiaires grâce à un doublé d’Alghssani (46e). Mais il faut dire que face à une équipe avec autant de talent offensif, il a fallu beaucoup plus aux Emiratis pour s’en tirer, ce qui ne sera pas le cas puisqu’ils ont cédé à la pression avant de craquer dans les dernières minutes.



Poussé par tout un public, Al-Nassr a eu gain de cause de sa nette domination en égalisant d’abord par Sultan Al-Ghannam (88e) avant de pousser pour la victoire grâce à un doublé de Talisca (90e+4) et une réalisation de Marcelo Brozovic (90e+6).



Sadio Mané et ses partenaires s’en sortent donc de justesse et participeront bel et bien à la Ligue des Champions d’Asie. Un devoir dans les grandes ambitions du club d’Al-Nassr

Wiwsport



