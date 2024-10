Football - Victoire sur le fil : Le Sénégal bat le Malawi (1-0) et se qualifie à la CAN 2025 L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifiée à la Coupe d’Afrique des nations de football 2025 au Maroc, en battant le Malawi, grâce à un but sur coup franc de son leader technique Sadio Mané, en toute fin de match. L’attaquant des "Lions" a inscrit le but victorieux à la 96e mn sur coup franc. "APS"

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a nettement dominé la rencontre face à une équipe très solide en défense et qui joue en bloc bas.



Les Lions du Sénégal ont longtemps cherché la faille sans la trouver. Les coéquipiers de Sadio Mané ont pourtant multiplié les assauts dans le camp adverse en première période, pour venir à bout des Malawites. Leurs multiples tentatives sont cependant restées succès jusqu’à la pause.



En deuxième période, le Sénégal va poursuivre sa domination avec un El Hadji Malick Diouf très convaincant pour sa première titularisation en équipe nationale. Les joueurs sénégalais vont continuer à mettre la pression sur la défense malawite.



Sadio Mané va être victime d’une faute, presque à l’entrée de la surface de réparation, pour s’offrir une dernière tentative de scorer. Le joueur d’Al-Nassr (Arabie Saoudite) va lui-même se charger d’exécuter et de marquer le coup de pied qui donne la victoire au Sénégal.



Un succès tardif mais qui qualifie le Sénégal à la prochaine CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Il rejoint le Burkina Faso, première équipe du groupe à se qualifier.



Le Maroc, le Cameroun, l’Algérie, l’Ouganda, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et l’Angola, sont déjà qualifiés à la grand-messe du football africain.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook