Football: Zidane s’exprime sur son avenir avec le Réal Madrid Ce vendredi 30 mars 2018, l’entraîneur madrilène, Zinédine Zidane, était en conférence de presse. A cette occasion, le technicien français est revenu sur son avenir sur le banc de touche du Réal Madrid. Zidane a fait savoir à la presse qu’il éprouve encore l’envie et la motivation de poursuivre l’aventure Madrilène : «Mon envie, c’est de continuer» a-t-il déclaré.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Mars 2018 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Français a aussi indiqué qu’il n’était pas encore touché par l’usure, tout en reconnaissant qu’il n’est pas facile de garder le poste d’entraîneur au Réal Madrid.

«Ici ça dépend des résultats. Ça n’a pas changé, ça ne changera pas, c’est l’exigence de ce club et je l’ai accepté quand j’ai pris ce poste. Je sais où je suis, ça fait 18 ans que je suis là même si on ne dirait pas», a déclaré le Ballon d’Or 1998 et le vainqueur des deux dernières Ligues des champions lors de ses deux premières saisons.

Mais nos confrères d’As semblent connaitre les raisons qui ont poussé Zinédine Zidane à revenir sur sa décision. L’on se souvient que le Réal Madrid avait connu une période sombre en début de saison au point de souhaiter prendre un petit moment de repos en se retirant du banc de touche Madrilène.

Mais avec le soutien du public, ajouté au soutien de ses joueurs, avec les bons résultats que le Réal Madrid enregistre en championnat et en ligue des champions, il y avait lieu pour Zidane de revenir sur sa décision.

Le Réal Madrid a battu le PSG en 8ème de finale de la ligue des champions à l’aller et au retour. Les madrilènes ont aussi réussi à arracher la 3ème place du championnat à Valence. Des performance qui justifient pleinement cette nouvelle décision de Zinedine Zidane.

Au regard ce que le Français a réalisé avec le club, les supporters affirment qu’ils ne s’imaginaient pas un Real Madrid sans Zidane.

Le vainqueur de la ligue des champions en 2002, en tant que joueur, a aussi cette facilité à transmettre ses idées à ses joueurs que très peu de coachs madrilènes ont réussi à faire.

crédit photo:lacapital.com

AUTEUR: Oscar Mbena

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook