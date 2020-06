Football : la CAN au Cameroun reportée à 2022 en raison du coronavirus La Confédération africaine de football (CAF) a décidé mardi de reporter la Coupe d’Afrique des nations d’une année en raison de la pandémie de Covid-19. La CAN se jouera en janvier et février 2022 au Cameroun.

La prochaine Coupe d’Afrique des nations n’aura pas lieu en 2021 : elle a été reportée d’un an par la CAF, qui s’est réunie mardi 30 juin dans la matinée en visioconférence. La compétition se déroulera donc au Cameroun, comme prévu, mais en janvier et février 2022, et ce en raison de la pandémie de coronavirus, de problèmes de logistique et de calendrier liés au contexte sanitaire.



Quatre matchs des éliminatoires de la prochaine CAN restaient en effet à disputer, tandis que le calendrier international – Covid-19 oblige – ne propose plus que deux plages disponibles, en octobre et en novembre.



Annulation de la CAN féminine 2020

L’instance du football africain avait bien envisagé de décaler sa compétition phare de seulement six mois, pour la jouer en juin et juillet 2021. Mais la CAN aurait alors souffert de la concurrence médiatique d’une autre compétition continentale, l’Euro, déjà décalée à ce même été. La CAF a donc préféré repousser les festivités de six mois supplémentaires.

