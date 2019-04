Football : la FIFA veut sa propre banque mondiale

Pour réguler, organiser et tracer les transferts de fonds, la Fifa veut créer sa propre banque mondiale. L’initiative consiste à régler les différentes commissions aux agents, les droits de formation, tout en vérifiant la légalité des opérations.



Sous ce registre, ladite institution veut contrôler la conformité des représentants et des transferts de joueurs mineurs.



Le quotidien L’Enquête qui donne l’information précise que ce nouvel projet de la Fifa, déroulé par son président Gianni Infantino, rentre dans le souci de promouvoir la transparence et lutter contre les affaires d’argent sale et les commissions nébuleuses dans le monde du football.











