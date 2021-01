Footballeur dans le coma depuis 38 ans: Voici l'histoire tragique de Jean Pierre Adams "le Rock endormi ou la Garde noire"

Le Footballeur Jean Pierre Adms est dans le coma depuis 38 ans suite à une opération ratée. Surnommé " rock endormi ou la garde noire", il est né le 10 mars1948 à Dakar dans une famille modeste. Elevé par sa grand mère, laquelle par amour pour la religion catholique s'est rendue en pèlerinage à Montargis, dans le Loiret mais elle ne s'y rendra pas seule. En effet, sa grand mère l'avait amené avec elle, et c'est au moment de retourner au Sénégal qu'elle a décidé de laisser Jean Pierre Adms, âgé à l'époque de huit ans en France.



En 1958, il intègre l'école de Saint Louis. Mais seul en terre française sans parents, ni connaissance, il fut adopté par un couple de bonne volonté. Ses parents adoptifs et le football lui permettront ainsi d'échapper à l'assistance publique. Il s'inscrit dans le club Uscpoy, puis à Usm Montargis. Il fut militaire en 1967 mais sa vie à changer lorqu'il a rencontré un joueur qui lui conseille de rejoindre son club. C'est en ce moment que son aventure dans le foot a vraiment débuté...Il avait une carrière fulgurante dans le football et la menait tranquillement.



C'est dire que tout allait bien jusqu'en 1982, où une simple opération du genou va faire basculer sa vie et celle de ses proches. À cause d'une erreur d'anesthésie, le footballeur de 34 ans tombe dans un coma profond...Aujourd'hui, il a 72 ans et est toujours dans un sommeil profond...