Force COVID-19: L'Allemagne accorde 65,5 milliards FCfa au Sénégal

Pays partenaire pour encourager les réformes à l’initiative du G20 « Compact avec l’Afrique » de l'Allemagne, le Sénégal est le premier pays du monde pour lequel le parlement allemand (Bundestag) a approuvé une telle aide.



D’après le communiqué reçu par leral.net, ce don contribuera à la stabilisation du budget de l'État sénégalais et au financement des mesures d'urgences relatives à la COVID-19. Ce soutien allemand, nous dit-on, est mis en œuvre en étroite coopération avec d'autres donateurs tels que l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.



Selon le Secrétaire d'État du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Martin Jäger, « l’objectif principal de notre soutien est d'aider le gouvernement sénégalais à préserver les emplois du secteur privé et à empêcher la faillite des entreprises. C'est une contribution allemande au maintien de la paix sociale au Sénégal qui constitue un pôle de stabilité dans la sous-région et, est l'un des pays partenaires les plus importants de la coopération allemande au développement. Nous espérons que les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont importantes pour l'économie sénégalaise, surmonteront la crise grâce à des mesures appropriées de la part du gouvernement ».



Outre ce financement, la majorité des projets de développement en cours de la coopération allemande au Sénégal a déjà été adaptée aux défis de la crise, afin d'en atténuer les conséquences économiques et sociales.



Beaucoup de projets ont soutenu par exemple la production locale d'environ 170 000 masques de protection, de respirateurs ou de gels désinfectants. D'autres programmes ont soutenu principalement les petites et moyennes entreprises à maintenir des emplois pendant la crise. Des centres de formation professionnelle ont également bénéficié de conseils sur la digitalisation de leur contenu d'apprentissage.



L'Allemagne est le plus grand bailleur bilatéral du PRES et, après l'Union européenne et la Banque mondiale, le troisième plus grand donateur de dons au PRES.



En marge de l'annonce de l’appui budgétaire à la riposte à COVID-19, le ministre de l'Économie Amadou Hott et l'ambassadeur Röken ont également signé des accords internationaux de coopération financière et technique convenus en 2019, dans le cadre du partenariat pour encourager les réformes.



Il s'agit d'un don de 112 millions d'euros accordé au Sénégal par l'Allemagne pour le soutenir dans le long terme, entre autres, dans les domaines du droit foncier, du droit du travail, de la promotion de la formalisation des PME et de l'amélioration de la formation professionnelle.