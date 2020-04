Force Covid-19 : Les 1000 milliards annoncés ont été mobilisés (Dg du Budget) Les 1000 milliards de francs Cfa annoncés par le Chef de l’État, Macky Sall, et destinés au Fonds de riposte et de solidarité ‘’Force Covid-19’’ contre les effets de la pandémie au Sénégal, ont été bouclés par le ministère des Finances et du Budget.



Rédigé par leral.net le Samedi 11 Avril 2020 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général du Budget, Moustapha Ba, qui a fait l’annonce au micro de la Rts, a expliqué que les mécanismes de financement auprès de certains partenaires techniques et financiers du Sénégal ont permis de mobiliser dans un premier temps 586 milliards de francs Cfa. Il s’agit du Fonds monétaire international (264 milliards), la Banque mondiale (138 milliards), la Banque ouest africaine de développement (26 milliards 749 millions), la Banque islamique de développement (98 milliards), la Banque africaine de développement (60 milliards).

Moustapha Ba ajoute que la deuxième source de financement de la Force Covid-19 est la contribution volontaire des Sénégalais, qui est attendue pour 15 milliards de francs Cfa. Et à ce jour, plus de 10 milliards de francs Cfa ont été injectés dans le compte.

Autre source de financement qui a permis de mobiliser les 1000 milliards: l’État du Sénégal a réorganisé le budget, qui était de 4224 milliards, pour y dégager 399 milliards de francs Cfa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos