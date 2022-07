"Force spéciale": Aïda Mbodj exige la lumière sur cette affaire

Hier, dans son fief à Bambey, Aïda Mbodj n’a pas manqué d’exiger la lumière sur l’affaire de force spéciale et met en garde le pouvoir, renseigne iGFM.



« Ces affaires de forces spéciales, je pense que c’est des histoires. Ce que je voudrais recommander aux autorités c'est de ne pas jouer avec ces choses et de donner les bonnes informations, c’est trop sérieux. Apparemment, il y a des gens qui insinuent certaines choses et ils gagneraient à éclaircir cette histoire », déclare Aida Mbodji lors de la caravane d’ouverture de campagne.



Pour rappel, 10 membres de la « forces spéciales » ont été interpellés par la sureté urbaine dont Pape Mamadou Seck qui s’est évadé dans la nuit du 09 au 10 juillet 2022 d’après l'administration pénitentiaire.